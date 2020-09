Santo Spirito, Alberti: "Piazza in ostaggio di delinquenti, telecamere e Daspo urbano"

“La situazione in piazza Santo Spirito degenera ogni giorno di più, e il Comune di Firenze sta a guardare, invece di prendere provvedimenti seri a tutela dei residenti – dice il Consigliere regionale della Lega e candidato alle prossime elezioni regionali, Jacopo Alberti – la piazza ormai è in mano a delinquenti, non c'è altro modo per definire chi si permette di minacciare i residenti alle 4 del mattino. Non si tratta più solo di malamovida, ormai piazza Santo Spirito è diventata una zona franca in cui tutto è lecito. Il Comune fino a ora non ha avuto un'idea capace di frenare la trasformazione di una delle più delle piazze di Firenze in un Bronx senza regole. In piazza Santo Spirito si devono istallare le telecamere come quelle degli stadi, con la possibilità di collegamento diretto con le forze dell'ordine. Così si potranno identificare i responsabili e applicare il Daspo urbano”.

“Il declino di Piazza Santo Spirito deve essere fermano, non solo per il diritto al riposo dei residenti, ma anche per salvaguardare il lavoro degli stessi locali e il loro buon nome. Iniziamo a allontanare i delinquenti dalla piazza, come è stato fatto con gli ultrà violenti negli stadi. Invito il Comune, il Prefetto e le Forze dell'ordine a istituire un tavolo permanente per la sicurezza incentrato su Piazza Santo Spirito. Altrimenti il messaggio che passa e continuerà a passare è che a Firenze c'è una piazza dove tutto è permesso, dove l'autorità non arriva – conclude Alberti – perché il Comune in questi anni non è riuscito a proteggerla, nonostante gli appelli dei residenti, del parroco e gli allarmi lanciati delle testate giornalistiche”.

Fonte: Ufficio Stampa