Santo Spirito, Marcheschi (FdI): "Ormai è terra di nessuno, in mano a ubriachi, spacciatori e balordi"

Intervento del Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) alla luce dei continui bivacchi con intimidazioni ai residenti che si registrano nella piazza di Santo Spirito dove il sagrato della Basilica è diventato zona di assoluto degrado:

“Bivacchi e intimidazioni ai residenti che chiedono soltanto di poter dormire. In Santo Spirito si è consumata un’altra notte di ordinario degrado. Ormai la piazza ed il sagrato della Basilica sono in mano a balordi, ubriachi, spacciatori e balordi -denuncia il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Residenti esasperati e abbandonati, chiamano i carabinieri, i balordi si spostano e poi dopo poco tornano a stazionare sulle scalette del sagrato. Film e scene già viste e riviste. Ora si aggiungono anche le minacce di morte ai residenti, rei di voler tentare di dormire. La situazione purtroppo sta degenerando giorno dopo giorno, e non si tratta più solo di ragazzi un po’ alticci, ma di persone violente che stanno occupando la piazza. Da Palazzo Vecchio, intanto, silenzio totale! Nardella, impegnato nella campagna elettorale, non ha tempo per i propri concittadini. La soluzione della cancellata a protezione della Basilica, più volte ipotizzata, ha sempre incontrato resistenze e comunque non è mai stata realizzata. E le mura della chiesa, patrimonio dell’umanità, si sono trasformate in un orinatoio a cielo aperto. E non parliamo di mascherine e distanziamento, a certi balordi delle misure anti-Covid non chiede certo conto nessuno. Povera Firenze!”.