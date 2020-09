Studentesse morte su bus in Catalogna, indagini finite: si avvicina il processo

Il 20 marzo 2016, 13 studentesse, di cui 7 italiane, persero la vita in un incidente su un pullman in Spagna. L'istruttoria dell'inchiesta si è conclusa a inizio settembre . L'unico indagato che dovrà rispondere alla magistratura spagnola per il reato di 'omicidio imprudente', è l'autista del bus. Il 62enne, conducente del bus, non ha fatto ricorso contro la decisione della corte di Tarragona di respingere una terza richiesta di archiviazione del procedimento.

La data del processo sarà stabilita quando pm e parti offese ne avranno fatto formale richiesta.

Le sette studentesse italiane che hanno perso la vita nell'incidente, sono Lucrezia Borghi di Greve in Chianti (Firenze), Elena Maestrini di Gavorrano (Grosseto), Valentina Gallo di Firenze, Elisa Valent di Venzone (Udine), Elisa Scarascia Mugnozza di Viterbo, Serena Saracino di Torino e Francesca Bonello di Genova.