The Wam Game, serata Mozart a Palazzo Pretorio

La vita di uno dei più grandi compositori della storia raccontata attraverso la sua straordinaria musica, gli avvenimenti più significativi del periodo, i personaggi che amarono e venerarono il grande musicista, oppure lo detestarono. Questo in sintesi “The WAM Game”, dove WAM sta per Wolfgang Amadeus Mozart, il geniale compositore che rivivrà attraverso le sue musiche e le sue arie più celebri nello spettacolo che giovedì 10 settembre, ore 21.00, la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino porterà a Palazzo Pretorio, nell’ambito del progetto Maggio Metropolitano, finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze.

Il pubblico viene coinvolto in una sarabanda di gag e accelerazioni narrative diventando di volta in volta spettatore o interprete. In poco più di un’ora, si viene quindi trasportati nella Vienna e nell’Europa della fine del ‘700 fra cortigiani feroci, nobili annoiati, impresari arruffoni e librettisti italiani. Quattro attori guidano un viaggio fatto da decine di personaggi che cambiano continuamente di costume, di ruolo, di stato, ma anche di parole, di note meravigliose (opere, concerti, sonate, minuetti, musica sacra).

Regia e scrittura scenica, Manu Lalli; elaborazione musicale, Andrea Basevi; suona la Orchestra Cupiditas; scene realizzate dal Laboratorio scenografico del Maggio, Daniele Leone; costumi, Manu Lalli e Cecilia Russo; attori, Cecilia Russo, Gabriele Zini, Giorgia Tomasi e Francesco Grifoni; soprano, Maria Rita Combattelli. Maestro concertatore e direttore, Pietro Mazzetti.

Info e prenotazioni: tel. 0571661219 o mail a: musei@comune.certaldo fi.it