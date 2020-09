Treno del Sale tra Volterra e la Valdicecina, appuntamento a novembre

"Anche quest’anno siamo tra i principali promotori del Treno del Sale". A dare l’annuncio è proprio Viola Luti, assessore al Turismo del Comune di Volterra.

E infatti è già programmata per domenica 1° Novembre 2020 la clamorosa corsa del Treno del Sale fra Pisa, Livorno e Cecina con destinazione le storiche Saline di Volterra. “Questa importante iniziativa – prosegue Viola Luti – permette di valorizzare le unicità e le eccellenze del nostro territorio. Allo stesso tempo fornisce una preziosa opportunità per riconoscere l’incredibile valore del nostro patrimonio paesaggistico, eno-gastronomico, artigianale e culturale. Questa iniziativa rende maggiormente fruibili le ricchezze del paesaggio di Volterra e della Val di Cecina”.

L’iniziativa prevede fra l’altro una degustazione, a beneficio dei fortunati passeggeri, di vini delle aziende del territorio dalle quali proverranno anche le eccellenze culinarie per una breve colazione. “Questo evento è particolarmente significativo – conclude l’assessore Luti – grazie al coinvolgimento di associazioni, cittadini e tutti coloro che ogni anno rendono possibile questa manifestazione”. L’organizzazione dell’evento è affidata all’agenzia Visione del Mondo, la quale detiene una radicata esperienza nella gestione di eventi coi treni storici in collaborazione coi volontari di Ferrovia Val d’Orcia. Non può essere dimenticata fra tutte le iniziative della giornata, la tipica degustazione della “patata in salamoia”.

Per info e prenotazioni: booking@visionedelmondo.com – tel 0577/48003

Fonte: Comune di Volterra