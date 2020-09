Vespaudace, sesta edizione: 140 km fino in Garfagnana

Si è svolta Domenica 6 Settembre l'ottava edizione del raduno "Vespaudace!".

Vista la situazione generale il consiglio direttivo è stato incerto fino all'ultimo sull'organizzare o meno il raduno, ma a poco più di un mese dalla data prefissata si è deciso per il sì, volendo anche dare un segnale di ripartenza a tutti gli appassionati. In sole 48 ore i 150 posti messi a disposizione sono andati esauriti, la voglia di Vespa era davvero tanta!

Già una ventina di minuti prima dell'apertura, presso la struttura "La Vela Margherita Hack" di Empoli, i primi arrivati erano già in fila al cancello, con indosso la mascherina. Appena entrati i volontari della Misericordia di Empoli li hanno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e dopo aver parcheggiato i mezzi e sanificato le mani hanno potuto ritirare la busta iscrizioni con inclusa la colazione, insieme alla maglietta della manifestazione e al numero punzonatura adesivo personalizzato per ogni vespista.

La partenza era come sempre libera (il percorso era debitamente segnalato e poteva essere scaricato dal nostro sito direttamente sullo smartphone) e alla presenza dell'assessore Fabrizio Biuzzi, alle 9,30 anche l'ultimo vespista è partito per il lungo giro turistico di quasi 140 chilometri.

Passando da Vinci e San Baronto le Vespe hanno attraversato Pistoia e da lì Pontepetri, dove all'Antica Osteria "Le Panche" hanno sostato per l'aperitivo. Ma da lì non eravamo ancora a metà del percorso, quindi di nuovo in sella passando da San Marcello e La Lima per raggiungere la vetta dell'Abetone e ancora Pieve Pelago, Sant'Anna Pelago fino al Passo delle Radici e San Pellegrino, dove è iniziata la vertiginosa ridiscesa, circondati dall'immenso panorama montano, verso Pieve Fosciana e Castelnuovo Garfagnana, per arrivare finalmente al traguardo: il campo sportivo di Sillicagnana, dove l'associazione Garfagnana Coop aveva preparato il succulento pranzo a base di farro e trota fritta.

Durante il pranzo si sono svolte anche le premiazioni, che hanno visto primeggiare il VC Fiesole (vincitore anche come club più numeroso con 21 partecipanti) davanti al VC Firenze e al VC Sant'Elpidio a Mare. Da segnalare anche la presenza di una coppia Olandese del Vespa Club Eindhoven. Premiato anche il vespista più giovane (Marco Martini, 17 anni del VC Valdelsa) e quello più... Vintage! (l'inossidabile Enzo Luperini, 83 anni del VC Pontedera).

Il giro è stato estenuante, ma ha riscosso un grande successo tra i partecipanti, che ringraziamo per la loro presenza. L'appuntamento è per il prossimo anno, per la 9a edizione, sperando che tutto torni alla normalità e che si possa tornare ad accogliere un numero maggiore di partecipanti.

Presto sul nostro sito www.vespaclubempoli.it la photogallery dell'evento.