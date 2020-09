Viabilità e lavori, per 3 giorni in via di Badia (tratto) e via Romito e Serpe non si transita

Da domani mercoledì 9 fino a venerdì 11 settembre in via di Badia (nel tratto da via Romito e Serpe all'abitato di Badia in prossimità del numero civico 70) e via Romito e Serpe dalle 8 alle 18 - in fasi non concomitanti per ogni area di circolazione - sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli consentendo la viabilità sul percorso alternativo individuato attraverso via Romito e Serpe - via Nuova del Castellare e viceversa, e via di Badia - via Lungobrana e viceversa.

Il provvedimento è necessario per eseguire lavori di ripristino della sede stradale con bitumatura a seguito di scavi per la sistemazione di tubazioni della rete del gas metano.

Sul posto è presente la segnaletica stradale di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa