World Leather Contest, si riparte: ora tocca ai finalisti

World Leather Contest entra nel vivo. Promosso in Italia da UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle, il concorso basa la sua prima edizione sul tema “Real Leather. Stay Different.” e, con la riapertura di scuole e laboratori, riprende a pieno ritmo.

Una giuria composta da docenti e addetti ai lavori ha scelto i finalisti ai quali, ora, spetta il compito di dare forma e sostanza alla propria creatività valorizzando l’eccellenza di un materiale unico: la pelle italiana.

I FINALISTI

Per la categoria Abbigliamento i finalisti sono 8 e frequentano il Master in Fashion Design Womenswear e Fashion Design Menswear presso l’Istituto Marangoni Milano Fashion. Cinque i finalisti selezionati per la categoria Calzatura, iscritti al corso Undergraduate in Leather Technology del Polimoda di Firenze. Per la categoria Pelletteria sono stati selezionati 10 studenti iscritti al corso di I Livello in Costume e Moda presso l’Accademia Costume & Moda di Roma.

LA SECONDA FASE

Il programma della seconda fase di World Leather Contest prevede che i finalisti ricevano le tipologie di pelle necessarie allo sviluppo dei propri progetti creativi i quali, successivamente, saranno giudicati da una giuria di esperti di alto profilo. E non solo. Per ampliare l’orizzonte del progetto, sarà attivato un sistema di votazione popolare online.

La premiazione dei vincitori di ogni categoria avverrà a febbraio 2021 durante Lineapelle dove saranno esposti tutti i prototipi in gara.

IL PROGETTO

WORLD LEATHER CONTEST invita gli studenti a realizzare accessori e capi di abbigliamento unici e innovativi, utilizzando esclusivamente la pelle o, in alternativa, accoppiandola con altri materiali naturali. L’obiettivo è esplorare nuovi territori stilistici e applicativi della pelle all’interno di 3 categorie di prodotto dando voce, spazio e visibilità alle idee dei creativi del prossimo futuro. E, prima di tutto, offrire alle nuove generazioni strumenti tecnici e culturali per capire e approfondire l’identità e il valore della pelle.

GLI ORGANIZZATORI

Il contest è stato ideato e lanciato nel 2019 dal LHCA (Leather & Hide Council of America), l’associazione statunitense di categoria, e coinvolge, oltre all’Italia, anche Leather UK per la Gran Bretagna, CLIA (China Leather Industry Association) per la Cina e TLIA (Taiwan Leather Industry Association) per Taiwan.

Fonte: Ufficio stampa