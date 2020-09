Trovato con di 800 grammi di hashish, arrestato 37enne

Lo hanno fermato per un normale controllo mentre era in auto con la fidanzata e alla fine hanno trovato circa 800 grammi di hashish. Un 37enne di Capannori è stato arrestato a Lucca nella serata di ieri, martedì 8 settembre.

Una pattuglia in borghese lo ha bloccato e l'uomo ha mostrato segni di nervosismo. Il controllo dell'auto ha portato a trovare 474 grami di hashish divisi in 5 panetti all'interno di uno zaino. La casa del 37enne è stata perquisita e sono stati trovati 330 grammi di hashish tra cucina e camera da letto.

Durante la perquisizione, alla porta di casa si è presentata una ragazza, giunta per acquistare lo stupefacente dal proprio pusher. Ai poliziotti che le hanno aperto la porta la donna è stata costretta ad ammettere il motivo della visita.

In questura, durante le fasi dell'arresto, il 37enne ha dichiarato di essersi dato al mercato dello stupefacente per le difficoltà economiche sopraggiunte in seguito al lockdown, nonostante il lavoro da dipendente in una carrozzeria di Lucca.