Bassini (Toscana Civica): "Saline merita un nuovo stadio"

"Saline merita un nuovo stadio che possa diventare riferimento per la Valdicecina. Un progetto importante che è stato avviato negli anni passati dal Comune di Volterra ma che ancora non trova risposte . Personalmente voglio lavorare affinché la Regione Toscana finanzi la messa in sicurezza idraulica del nostro territorio e in particolare di Saline, vero motivo per il mancato sviluppo del paese. La Regione non può non intervenire, e il trattamento, di assoluto abbandono, a cui fino ad oggi ci hanno riservato i politici regionali è un qualcosa al limite della decenza. Mi sono candidata per portare la voce di Volterra e della Valdicecina in Consiglio regionale. Per dire basta ai tagli, ma anche per chiedere quegli investimenti di base che a noi, Cenerentola della Toscana, non hanno mai fatto pervenire. Il Saline Calcio ha dimostrato di essere una splendida realtà: non merita di dover giocare a Cecina, ma deve poter essere presente nel Comune di Volterra, e al più presto in uno stadio nuovo, per i quali ci sono finanziamenti privati. Chiediamo che, di pari passo, possano arrivare anche quelli pubblici, indispensabili per le infrastrutture idrauliche e per la viabilità di accesso."

Antonella Bassini, capolista per Pisa di Toscana Civica