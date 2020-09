Cantiere in via Terracini, modifiche al traffico a San Casciano

Il Comune informa che per consentire lo svolgimento dei lavori in via Terracini, dove è aperto il cantiere per la sostituzione e il miglioramento della rete acquedottistica, l’autostazione di San Casciano, gestita da Scarl Autolinee Chianti Valdarno, è chiusa temporaneamente al transito fino a venerdì 11 settembre.

Si comunica che l’intervento in corso ha richiesto la sospensione delle fermate delle autolinee San Casciano bivio Mercatale e San Casciano Stazione, oltre alla chiusura del terminale.

Conseguentemente sono state istituite due fermate provvisorie, una in piazza della Repubblica davanti alle mura di San Casciano e una in via dei Fossi nei pressi del parcheggio, e introdotte alcune modifiche al percorso.

Si specificano nel dettaglio i percorsi obbligatori aperti fino all’11 settembre

Le Autolinee in direzione Cerbaia, Scandicci, Firenze dovranno seguire le seguenti indicazioni: via Terracini, viale Corsini, piazza della Repubblica, piazza De Gasperi, via Dei Fossi, piazza Zannoni, via Cassia da dove riprenderanno il regolare percorso.

Per le Autolinee che transitano in direzione Tavarnelle, Poggibonsi il percorso è il seguente: SR2 viale Pascoli, (a dx) viale Corsini, piazza della Repubblica, piazza De Gasperi, via Dei Fossi, (a dx) via Cassia per Siena da dove riprenderanno il regolare percorso.