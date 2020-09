Cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, eventi a Firenze

Un progetto di “invasione della città per mezzo della fantasia” rivolto ai bambini ed ai ragazzi tra i 4 e gli 11 anni.

L’idea che muove questo progetto è l’allenamento alla fantasia, insegnare ai bambini l’arte di inventare storie, attraverso il teatro e la narrazione.

Le fiabe scelte fra quelle di Rodari saranno caratterizzate da atmosfere urbane e alcune ambientate in città, per suggerire ai ragazzi l’idea di un “elemento magico” che è presente nelle nostre vite e nelle nostre città e che va scovato per mezzo della fantasia.

Il progetto si terrà dal 15 al 19 settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole; sarà rivolto a bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo e si svolgerà nei giardini pubblici della città.

L’animazione si ispirerà alle fiabe non finite di Gianni Rodari. Cinque attori, in un percorso coordinato, entreranno nei giardini pubblici e racconteranno delle fiabe che non hanno un finale. Sarà il bambino che ascolta ad inventarne uno. I vari finali verranno poi raccolti in un documento che sarà redatto in forma digitale.

L’animazione si terrà in fascia pomeridiana dalle 17 alle 19.

Di seguito il calendario:

Martedì 15 settembre - Giardino di San Gaggio alle due strade (Quartiere 3)

Mercoledì 16 settembre - Giardino di Via degli Allori (Quartiere 5)

Giovedì 17 settembre - Giardino della BiblioteCaNova Isolotto (Quartiere 4)

Venerdì 18 settembre - Giardini di Campo di Marte “Niccolò Galli” (Quartiere 2)

Sabato 19 settembre - Giardino dei Nidiaci in via dell’Ardiglione e Teatro di Cestello (Quartiere 1).

Il progetto è nato grazie alla collaborazione dei cinque Quartieri, della Direzione Cultura del Comune di Firenze e del Teatro di Cestello, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa