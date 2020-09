Crisi Rifle: incontro lunedì 14 settembre con proprietà, sindacati, istituzioni

Un incontro sulla situazione di crisi che sta interessando la Rifle, la storica azienda di abbigliamento di Barberino di Mugello, si terrà lunedì 14 settembre, alle ore 12, in video conferenza. . Al tavolo regionale siederanno i rappresentanti delle istituzioni, della proprietà, e delle organizzazioni sindacali.

Ne ha dato notizia il consigliere del presidente della Regione per il lavoro nel corso dell’incontro in videoconferenza che si è tenuto oggi con il sindaco e l’assessore al lavoro del Comune di Barberino e i rappresentanti sindacali di Filctem-Cgil e Femca-Cisl.

La Regione ha così subito accolto la sollecitazione venuta da lavoratori e sindacati per l’apertura di un tavolo dopo la richiesta di concordato in continuità avanzata nel maggio scorso dalla società e l’avvio della cassa integrazione straordinaria, dal luglio scorso, per 96 lavoratori.

Fonte: Regione Toscana