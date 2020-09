Formula Uno al Mugello: le info sulla viabilità

Oltre ai provvedimenti della Città Metropolitana di Firenze, la Polizia municipale Unione Mugello ha disposto dalle 6 del 10 settembre alle 20 del 13 settembre la chiusura al transito veicolare della strada comunale via Buozzi, dall’intersezione con viale Matteotti (centro abitato di Scarperia) fino alla rotatoria Arrabbiata. Il provvedimento, analogo a quello in vigore in occasione del Motomondiale, interessa tutti i veicoli eccetto i residenti nell’area interdetta e i possessori di pass o biglietti per l’Autodromo.

Un'ulteriore interdizione al traffico veicolare è prevista per evitare che persone non in possesso del biglietto si possano accalcare nelle zone limitrofe alla pista (si ricorda che gli accessi sono contingentati e limitati ai possessori di biglietti precedentemente acquistati). Saranno attivi posti di controllo: all’intersezione della SP 129 con la SP 503 (località Borgonuovo); alla rotatoria delle Mozzete (San Piero); all’intersezione della SP 42 con la strada comunale delle Tintoria (loc. Senni); nella frazione Luco di Mugello (Borgo S. Lorenzo); nella SP 503 località Omomorto. Le cinque postazioni saranno presidiate da organi di polizia a iniziare da venerdì fino a domenica per regolare gli accessi consentiti.

Fonte: Ufficio stampa