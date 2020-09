Imu: sconto per chi riduce l’affitto alle attività commerciali e artigianali a Firenze

Riduzione sull’Imu per i proprietari di immobili commerciali che applicheranno uno sconto sull’affitto del 30% per almeno 6 mesi. Lo stabilisce una delibera dell’assessore al bilancio approvata nel corso dell’ultima giunta che adesso sarà sottoposta al vaglio del Consiglio comunale. La delibera prevede la riduzione dell’aliquota comunale Imu dall’1,06% allo 0,76% ai proprietari di immobili commerciali che faranno lo sconto di almeno il 30% per almeno 6 mesi consecutivi sull’affitto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. L’assessore al bilancio ha spiegato che la riduzione sull’Imu è stata decisa per incentivare i proprietari ad abbassare gli affitti alle attività economiche in difficoltà.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa