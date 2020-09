La campagna Movida si...cura arriva a Lastra a Signa

Venerdì 11 settembre dalle 18.30 alle 23 nei giardini di piazza Pertini (Campino) si terrà l’iniziativa Movida Sicura, la campagna di prevenzione promossa dall'assessorato regionale al diritto alla salute nei luoghi di vita notturna, frequentati dai ragazzi.

L'iniziativa anti Covid prevede la possibilità di eseguire test sierologici gratuiti per tutti coloro che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde regionale 800.556.060, per verificare se l’infezione è in fase attiva. L’iniziativa è promossa sul territorio dal Comune insieme alla Misericordia di Lastra a Signa. Per effettuare il test sarà necessario esibire la tessera sanitaria, essere residenti in Italia e maggiorenni.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa