La replica a Spinelli: "Da Salvini con un pacco di volantini elettorali, inopportuno e irrispettoso"

"Noi sapevamo che a Fucecchio la situazione era al limite del rispetto delle istituzioni e del diritto ad un libero confronto democratico, ma oggi si è toccato il fondo". Lo dicono i quattro

candidati del Centrodestra alle elezioni regionali, Leonardo Pilastri, Sabrina Ramello, Simone Testai e Vittorio Picchianti.

"Stamani il Sindaco Spinelli ha pensato bene di venire durante il comizio di Salvini a portare in giro un pacco di volantini elettorali. Li stava forse distribuendo? Era forse in violazione della legge 28/00 che impone agli amministratori pubblici di non fare propaganda per candidati o partiti politici durante il periodo di campagna elettorale? Di sicuro era un atteggiamento assolutamente inopportuno e nel caso irrispettoso, visto che non ha nemmeno voluto come sindaco dare il benvenuto al capo di uno dei partiti politici italiani più importanti stamani in visita a Fucecchio. Ma la situazione è ancora peggiore se si pensa a quello che il sindaco Spinelli ha scritto sulla sua pagina istituzionale Facebook.

Nel post si è infatti scagliato veementemente, contro il consigliere Pilastri, candidato alle regionali, contro il senatore Gasparri che era venuto a visitare il bosco delle Cerbaie, contro i partiti

delle opposizioni impegnate nella campagna elettorale.

E’ vero che la paura fa 90 ma un Sindaco dovrebbe correttamente astenersi da simili esternazioni in campagna elettorale ed evitare atteggiamenti e comportamenti propagandistici.

Ma ciò che è più clamoroso è sicuramente l’inusitato e inaudito attacco alle Forze dell’Ordine che, secondo Spinelli, sono state colpevoli di essere troppo presenti all'evento di Salvini, dimenticandosi di assicurare il servizio in situazioni di spaccio di droga e altro. Spinelli sa bene quanto le forze di polizia, in particolare i Carabinieri della nostra zona, si stiano impegnando da anni al limite delle loro possibilità per assicurare a tutti i cittadini la necessaria sicurezza ed è profondamente ingiusto e non accettabile da parte di un Sindaco, che è anche ufficiale del Governo per la sicurezza dei cittadini, ascoltare un tale attacco gratuito all'impegno e alla professionalità delle Forze dell’ordine.

Noi non lo accettiamo, noi siamo con tutte le Forze dell’ordine presenti sul territorio, noi li ringraziamo per i sacrifici e per i caduti in nome della nostra sicurezza che ogni giorno riempiono le pagine dei giornali. Il sindaco Spinelli non deve permettersi più di censurare l’operato di un’istituzione che è sicuramente baluardo di libertà e di sicurezza per tutti i cittadini, come dimostrato due ore dopo a Pontassieve contro un aggressore di Salvini. Stiamo valutando - concludono i quattro consiglieri – di fare un esposto al prefetto per significare tale clamoroso

evento.”

I candidati al Consiglio Regionale

Leonardo Pilastri (Lega Salvini premier)

Sabrina Ramello (Forza Italia)

Simone Testai (Forza Italia)

Vittorio Picchianti (Fratelli d'Italia)