La Russa a Empoli taglia il nastro della sede di Fratelli d'Italia: "Csx sta morendo dalla paura per il testa a testa"

Ieri pomeriggio il vice presidente del senato Ignazio La Russa ha inaugurato la sede di Fratelli d'Italia a Empoli in via XX Settembre, alla presenza del collega in Parlamento Achille Totaro, dei candidati per l'Empolese Valdelsa, dei consiglieri comunali di zona e del coordinamento del partito. Ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle elezioni regionali, ritenute in bilico tra centrodestra e centrosinistra:

"Mi sono fatto l'idea che il centrodestra sia già avanti in Italia e che dovrebbe già governare l'Italia se non ci fosse il patto della poltrona Pd-M5s. Lo vedo anche in Toscana, pensavano di stravincere, stanno morendo dalla paura per il testa a testa. La prima soddisfazione è quella di vederli bianchi in volto, credo che ce la faremo non per una ragione strana. Credo che la coerenza alla fine paghi, credo che tutto il centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia meriti. Non promettiamo mai nulla di quello che non possiamo promettere. Mai col Pd e col M5S? Promessa mantenuta, nella stessa maniera vi diciamo fateci governare la Toscana e vi liberiamo da un'oppressione che dura da troppo tempo".

In merito alla tenuta del governo dopo il 21 settembre, La Russa ha spiegato, non senza una punta di ironia: "Il governo rimarrebbe in carica anche se cadesse un meteorite. L'unica cosa che può capitare è che il presidente della Repubblica prenda atto che vi è una distanza ormai incolmabile tra l'italia e gli italiani. Secondo la nostra Costituzione conta di più del numero di deputati la volontà popolare e chi governa. Dovrebbe mandarci a votare, poi è libera scelta del presidente convincersi o no. Se i toscani gli dessero una bella mano, sarebbe proprio una bella cosa".

.