Lavori sulla Siena-Firenze: doppio senso di marcia e svincolo di Poggibonsi Nord chiuso

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, da lunedì 14 settembre saranno eseguiti i lavori di manutenzione programmata per il risanamento della pavimentazione su un tratto di circa 1 km (dal km 24,850 al km 25,800) in corrispondenza dello svincolo di Poggibonsi Nord, in provincia di Siena.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Poggibonsi Nord sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Firenze.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 25 settembre.