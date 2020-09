Lega e tour elettorale, anche a Pontassieve ristorante annulla pranzo con Salvini

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, torna in Toscana per le elezioni regionali 2020 e ancora una volta la sua presenza è fortemente divisiva. Le tappe del tour, come di consueto, prevedono incontri in bar, ristoranti e nelle sedi di attività produttive che, appena rese note, vengono prese di mira sui social. C'è chi minaccia di non frequentare più i locali che ospitano Salvini e chi insulta i proprietari.

È successo per un ristorante di Bagno a Ripoli, lo scorso 27 agosto, e Lega Toscana, attraverso il suo commissario regionale, Daniele Belotti, fa sapere che è successo ancora.

"Dopo il ristorante di Bagno a Ripoli, la gelateria di Orbetello, il caseificio Busti, infatti - fa sapere l'esponente leghista-anche un locale di Pontassieve ha ricevuto talmente tante pesanti minacce che ha dovuto, giocoforza, rinunciare ad ospitare a pranzo il nostro Segretario Federale Matteo Salvini."

"Un fatto grave-precisa Belotti- ci farebbe davvero piacere conoscere il parere del democratico Giani su tutti questi episodi che stanno caratterizzando una campagna elettorale rancorosa ed indegna nei confronti del nostro Segretario e di tutta la Lega."

Fonte: Lega Toscana