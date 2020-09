Letture di fine estate a Montespertoli, il programma

L'Amministazione comunale organizza, in collaborazione con la Biblioteca E. Balducci, l'iniziativa 'Letture di fine estate.. sul prato della Biblioteca', un ciclo di incontri per bambini e adulti con autori e associazioni del territorio. L'edificio in cui si trova la Biblioteca è in fase di ristrutturazione e la sezione bambini e ragazzi è stata trasferita dalla scorsa settimana al Centro per la Cultura della Vite e del Vino 'I Lecci', via Lucardese 74. Tre incontri, tutti i sabato mattina di settembre alle ore 10:30, per invitare i cittadini ad usufruire dei servizi della Biblioteca e degli spazi messi a disposizione, godendosi un buon libro all'aria aperta.

Il calendario nel dettaglio:

sabato 12 settembre: GETTA UN SEME!

Laboratorio per piccoli seminatori di foreste (bambini dai 5 ai 12 anni) in cui potranno scoprire e raccogliere i semi degli alberi e partecipare alla riforestazione secondo natura. Nell'occasione sarà presentato e distribuito il libro "Getta un seme" , un testo di autori fra cui l'Architetto del Paesaggio e Giardiniere Planetario Dario Boldrini che testimonia la "rivoluzione verde" che si estende a tutti i livelli della società e mira alla conservazione delle leggi della natura per frenare la crisi climatica e ambientale in corso. Per tutti l'opportunità di donare un albero al futuro con l'associazione Faremo Foresta.

Dario Boldrini e Marta Casa - Associazione Faremo Foresta

Sabato 19 settembre: BACK TO SCHOOL!

Letture sull'inizio della scuola dopo una lunga pausa a cura delle operatrici della Biblioteca E. Balducci (bambini dai 4 agli 8 anni).

Sabato 26 settembre: I SAPORI DI CASA

Mattia Compagnucci La partecipazione è gratuita previa iscrizione telefonando alla Biblioteca 0571/600228 oppure mandando una mail a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno all’aperto in osservanza delle norme anti-Covid ed è pertanto consigliato di portare un plaid per sedersi sul prato. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all'interno.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa