Negozio vende alcolici anche a minorenni fuori dagli orari consentiti, licenza sospesa

Da mezzanotte (decorrenza 10 settembre 2020) scatterà la sospensione della licenza per 5 giorni ad un pubblico esercizio del centro cittadino, disposta dal Questore di Firenze Filippo Santarelli, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento, notificato nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato all’esercizio, è stato adottato sulla base di più accertamenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze nel corso dell’estate.

Da ultimo venerdì 4 settembre 2020, intorno alle ore 23.00, la Polizia di Stato ha appurato che presso l’esercizio erano stati venduti alcolici fuori dagli orari consentiti ad un giovane, da poco maggiorenne, in violazione della Legge Regionale e della Delibera dal Consiglio Comunale di Firenze adottati sul tema.

Ancora, il decorso 24 luglio 2020, sempre in orario serale/notturno, intorno alle ore 22.00, la Polizia Amministrativa e Sociale aveva appurato che presso l’esercizio erano stati venduti alcolici sia ad un ragazzo minore infrasedicenne sia ad una ragazza minore infradiciottenne, per poi procedere a denuncia ai sensi dell’art. 689 c.p.

Come ha evidenziato il Questore di Firenze nel provvedimento a sua firma, sono state ritenute sussistere le condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, che il provvedimento di sospensione vuole impedire, vista la violazione della normativa sulla vendita di alcolici fuori da orari consentiti, con possibili ripercussioni per l’ordine pubblico e l’incolumità dei cittadini, e posto, altresì, che la vendita di alcolici è stata effettuata anche a minori di anni 16 e 18, mettendo in pericolo la salute dei giovani clienti.