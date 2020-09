Ospedale Serristori, le richieste di SCE consegnate a Giani

Nella mattina di martedì 8 settembre 2020 è stato consegnato un documento con tali richieste al nostro Candidato Presidente per il centrosinistra Eugenio Giani, in visita a Figline Incisa.

Sinistra Civica Ecologista si batte non da oggi per il rafforzamento della medicina territoriale, ospedaliera e non. Le candidate Deanna Bargilli e Micol Tinelli e il candidato capolista Giacomo Trentanovi del Collegio Firenze 2 - che comprende anche il Valdarno fiorentino - chiedono il rafforzamento dell'ospedale con un progetto che lo qualifichi e ne dettagli le specificità, a partire dal rafforzamento del Pronto Soccorso e del reintegro di posti letto di Medicina generale, oltre alla diagnostica ed alle discipline specialistiche.

LA STORIA DELLO SPEDALE - Il Valdarno Fiorentino sin dal 1300 era servito da vari spedali. Fra questi - sin dal 1399 - esisteva lo Spedale dell’Annunziata (così si chiamava fin dall’inizio) creato da Ser Ristoro nella piazza centrale del paese; questo fino al 1890 quando fu spostato nella villa di San Cerbone, proprietà della famiglia Serristori (e finanziato con le risorse di una fattoria detta Fattoria dell’Ospedale Serristori creata dalla stessa famiglia e integrata dai lasciti dei cittadini del Valdarno,) che possedeva case, bestiame, vigneti oliveti, granaglie etc. in terreni che andavano dall’attuale Comune di Rignano sull’Arno fino al Comune di Pian di Scò in provincia di Arezzo (quest'ultimo in proprietà all’Asl Sud-Est). La maggior parte dei beni dell'ex Fattoria sono stati venduti a privati.

L'Ospedale nel tempo ha visto una diminuzione graduale dei reparti (a pieno regime erano 212 posti letto, di servizi cardiologia, pneumologia, etc.) fino alla situazione attuale, anche legata alle problematiche Covid-19, con circa 30 posti letto e un Pronto Soccorso H24 con personale misto.

Fonte: Ufficio stampa