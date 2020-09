Pusher offre droga a poliziotti in borghese: denunciato

Si è avvicinato a due poliziotti in borghese, ha aperto la mano sinistra e ha mostrato due dosi di hashish. È successo intorno alle 23.00 di ieri in piazza Santo Spirito a Firenze.

Immediata la reazione degli agenti della Squadra Mobile, che in serata stavano effettuando proprio un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: quasi increduli, hanno immediatamente fermato il responsabile del gesto.

Si tratta di un cittadino tunisino di 21 anni, sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per illecita detenzione di droga. Addosso, avvolta in un fazzoletto di carta, aveva anche un’altra dose di hashish, pronta per essere verosimilmente venduta all’acquirente di turno.

Sempre durante il servizio gli stessi agenti hanno anche sorpreso all’opera due giovani pusher magrebini di 15 e 17 anni sulle gradinate di piazza Santo Spirito, anch’essi denunciati per lo stesso reato.

I due avevano venduto una dose di hashish ad un 16enne in cambio di 15 euro. Nel cappuccio della felpa del 15enne la Polizia ha poi scoperto e sequestrato altri 10 grammi di hashish.