Raccolta di materiali scolastici per le famiglie in difficoltà a Pontedera

Sabato 12 settembre, dalle 9.00 alle 19.00, presso la Coop di Via Terracini a Pontedera si terrà la raccolta di materiali scolastici per i bambini appartenenti a famiglie in difficoltà.

Chi vorrà potrà donare penne, matite, quaderni e altri oggetti di cancelleria (l'elenco è nel file allegato). L'iniziativa è stata organizzata su scala regionale da Unicoop Firenze e dalla Fondazione “Il cuore si scioglie”, e promossa sul territorio dalla Sezione Soci Valdera di Unicoop Firenze, vuole essere di sostegno alle famiglie in vista della riapertura della scuola che, per le famiglie gravate dall’attuale crisi economica, può diventare un momento di difficoltà.

Insieme a Unicoop Firenze la raccolta sarà effettuata da oltre 200 associazioni di volontariato.

Le operazioni di raccolta si terranno in 42 supermercati Coop.fi (come in allegato) con ogni accorgimento necessario per tutelare la salute di tutti.

“Si tratta di una iniziativa che ci ha visto aderire con entusiasmo – hanno commentato l'assessore al sociale Carla Cocilova e alla pubblica istruzione Francesco Mori - essendo in questa fase di difficoltà per il mondo della scuola, stretta tra le incombenze imposte dalla pandemia e la crsi economica acuita dalla stessa. Questa iniziativa quindi coniuga solidarietà e attenzione verso i bambini e gli studenti. Ha tutto il nostro appoggio e quello dell'Amministrazione Comunale di Pontedera. Invitiamo i cittadini che si recheranno presso la Coop ad aderire con generosità e con spirito di solidarietà”.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa