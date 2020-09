Regionali: "La Cisl incontra tutti, ma non vota nessuno"

La Cisl incontra tutti, ma non vota nessuno. Sono gli iscritti Cisl a votare, lo fanno da sempre liberamente e scegliendo in piena autonomia. A nessuno è consentito strumentalizzare il nostro operato e tirarci per la giacca, iscrivendoci a questo o quello schieramento.

E’ così anche per le elezioni regionali alle quali ci stiamo avvicinando nella nostra regione. La Cisl Toscana, con i suoi rappresentanti dei territori e delle categorie, ha incontrato nei giorni scorsi, in 4 incontri distinti, i candidati alla Presidenza Eugenio Giani, Irene Galletti, Susanna Ceccardi, Tommaso Fattori, per proporre le proprie priorità per il futuro della nostra regione.

A tutti e 4 i candidati abbiamo posto le stesse domande. Di tutti abbiamo ascoltato e valutato le risposte. A tutti è stata data buona accoglienza e tutti sono stati incalzati dalle nostre domande.

Come avevamo fatto anche in occasione di precedenti elezioni, abbiamo deciso di incontrare tutti i candidati, perché non siamo cinghia di trasmissione di nessuno. A tutti abbiamo detto che contiamo di poter mantenere aperto il canale di dialogo, sia che diventino Presidente, sia che siedano in Consiglio Regionale.

Perché questo è il nostro modo di essere: autonomi da tutti, aperti al dialogo con tutti.

L’autonomia dalla politica è da sempre un cardine dell’essere e dell’agire della Cisl, che è e sarà sempre solo un sindacato, a tutela dei lavoratori e dei pensionati.

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa