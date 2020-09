Prima le botte, poi gli spari da una scacciacani. Caos a Santa Croce

Notte agitata ma per fortuna senza feriti gravi a Santa Croce sull'Arno, tra piazza Romero e via Di Vittorio. Dopo una spedizione punitiva di due persone giunti da una famiglia residente sul posto, prima è partita la rissa con urla e botte. La discussione sarebbe partita per futili motivi. Nel mirino c'era un giovane, che è stato difeso dai fratelli residenti in zona. Poi sono stati sparati tre colpi da una pistola scacciacani. Queste due persone, sotto i trent'anni, infine sono scappate in scooter, così com'erano venute. L'arma sarebbe stata tirata fuori proprio dai fuggitivi. Tra i presenti ci sarebbero anche adolescenti ancora minorenni.

Il fatto è avvenuto alla mezzanotte e mezzo circa. Le due persone giunte nei pressi del condominio cercavano tre persone, tutti giovani uomini tra i venti e i trent'anni rimasti feriti solo per le botte e agitati dopo gli spari. Per questo sono state soccorse dalle ambulanze della Pubblica assistenza di Santa Croce, della Misericordia di San Miniato Basso e della Croce Rossa di Castelfranco di Sotto. Sul posto per chiarire la situazione i carabinieri della locale stazione.