Salvini Giani, scontro a distanza

Scontro da Fucecchio a Castelfiorentino, ai confini Ovest-Sud dell'Empolese Valdelsa, tra Matteo Salvini, leader della Lega presente stamattina a Fucecchio, ed Eugenio Giani, in tour nell'Empolese Valdelsa per la campagna da candidato governatore della Toscana. Il segretario federale del Carroccio contesta la presenza del tema dell'aeroporto di Firenze sia in un volantino elettorale del 1989 che nel programma elettorale di quest'anno. Giani di tutta risposta elenca le sue azioni di governo che hanno portato, da assessore a Firenze negli anni '90, all'evoluzione dello scalo di Peretola. Nel video gli interventi di entrambi i politici.