Sport a Montespertoli, giornata al Parco Urbano con i bambini

Anche quest'anno è stata organizzata a Montespertoli una giornata dedicata allo sport. Non sarà in piazza del Popolo come gli scorsi anni ma nella splendida cornice del Parco Urbano, sabato 12 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sarà possibile per i bambini provare tutte le attività sportive che si possono praticare a Montespertoli.

Atletica, basket, calcio, karate, ginnastica artistica, danza, pallavolo, tennis e calcio. Dai 5 agli 11 compiuti i bambini potranno provare tutti gli sport con istruttori qualificati, gratuitamente, per poi scegliere e iscriversi all'attività.

Prova, gioca, scegli sono gli hashtag usati per questa iniziativa, fare sport insieme ad altri bambini insegna la lealtà, l’amicizia, il rispetto delle regole e l’accettazione delle sconfitte: tutti aspetti fondamentali nel processo di crescita e il Comune di Montespertoli vuole sensibilizzare ed aiutare il bambino e la famiglia nella scelta dello sport in vista del nuovo anno scolastico.

La giornata è organizzata nel pieno rispetto dei protocolli sportivi anticovid

L'appuntamento quindi è Sabato 12 settembre, al Parco Urbano dalle ore 16.00 fino alle ore 19.00