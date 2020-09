Stadio Artemio Franchi, sì dal Quartiere 2 al restyling

Il Consiglio del Quartiere 2 di Firenze ha approvato una mozione, presentata dalla maggioranza e sostenuta fortemente anche dalla minoranza, relativa al restyling dello Stadio Artemio Franchi.

Il Consiglio del Quartiere 2 chiede all’amministrazione comunale la realizzazione di nuove curve al posto di quelle esistenti, la realizzazione di nuovi bagni, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la copertura dell’impianto. E’ una battaglia che il Quartiere 2 porta avanti già da quattro anni, da quando venne approvata una mozione avente il solito oggetto di quella appena approvata, il 22 Febbraio 2016. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Quartiere 2 che ricorda l’emendamento cosiddetto “Salva Stadi”, inserito nel DL. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), che supera i vincoli della Soprintendenza in merito agli stadi monumentali, sul quale il governo metterà la fiducia. Insieme all’emendamento dei parlamentari, la Giunta fiorentina in agosto ha deliberato il piano di riqualificazione dell’area di Campo di Marte, con particolare attenzione alla nuova tramvia e al grande parcheggio che verranno realizzati nella zona. Il Consiglio del Quartiere 2 chiede di essere coinvolto in tale progetto. In merito a ciò, tramite un ordine del giorno presentato sempre dalla maggioranza, si chiede al Comune che vengano attuati tali interventi, previo puntuale confronto con i competenti organi del Quartiere 2.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa