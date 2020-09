Taglio dei parlamentari, incontro per il No al Pacchi di Fucecchio

Il Comitato per il NO al taglio del Parlamento ha organizzato un incontro con il Prof. Augusto Cacopardo, docente all’Università di Firenze, portavoce del Comitato per il NO di Firenze, per illustrare ai cittadini le ragioni del NO al taglio del Parlamento. L’incontro si terrà presso il circolo G. Pacchi di Fucecchio via Roma 66, giovedì 10 Settembre 2020 alle ore 21.15. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per avere le informazioni necessarie per un voto consapevole. Conoscere per decidere!

Fonte: Comitato per il NO al taglio del Parlamento – Fucecchio