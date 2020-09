Torna in Mercato Europeo a Pontedera, ma cambia sede

Bandiere multicolori, banchi caratteristici, ma soprattutto sapori e profumi del Vecchio Continente, e non solo. È lo scenario che si può ammirare in piazza Garibaldi a Pontedera grazie al Mercato Europeo, iniziativa giunta quest’anno alla quindicesima edizione, organizzata da Confesercenti Toscana Nord ed Anva nazionale. Da giovedì (alle 18 il taglio del nastro) a domenica, oltre 35 stand in una collocazione nuova rispetto agli anni passati. “Ci siamo spostati solo di pochi metri dal Piazzone – spiega il presidente Valdera di Confesercenti Toscana Nord Luca Sardelli – mantenendo però intatto il canovaccio di una iniziativa che come associazione portiamo avanti convinti che quando si mette in campo la qualità si riesce a promuovere in modo vincente tutte le realtà commerciali pontederesi. Siamo convinti, come sempre accaduto, che faccia da traino anche ai negozi del centro che quindi invitiamo a rimanere aperti la sera”. La caratteristica vincente della manifestazione è la presenza di stand stand con specialità e prodotti tipici provenienti da tutta Europa e da alcuni Paesi extra europei, rigorosamente offerti da espositori provenienti da quelle nazioni con le proprie strutture. Spagna con paella e sangria, Francia con biscotti della Bretagna, Austria con strudel, aachertorte, brezen, Belgio con birra artigianale, Grecia con souvlaki, pytaghiros, Ungheria con il kurtos, Repubblica Ceca e Scozia con le loro birre artigianali, solo per citarne alcuni. . Non mancano comunque i sapori casa nostra: dalla Sicilia alla Liguria, dalla Puglia al Lazio, dall’Abruzzo alla Sardegna e alla Valle d’Aosta. E la cucina toscana con prodotti come lampredotto, tagliata, costine di maiale oltre a prodotti tipici e del territorio come miele. Insieme agli stand gastronomici anche l’artigianato caratteristico e soprattutto tipico delle nazioni di provenienza. «Con la nuova location – aggiunge il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli – abbiamo in accordo con il Comune ampliato lo spazio per gli stand e per le degustazioni in modo che sia garantito il massimo della sicurezza. Si tratta sicuramente di una incognita rispetto agli anni passati, ma siamo certi che il pubblico non mancherà come sempre accaduto nelle quattordici edizioni fin qui svolte». Stand aperti fino a domenica, dalle 10 alle 24.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa