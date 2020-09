A breve la demolizione del ponte di Salviano. Il nuovo sarà carrabile e transitabile dalle auto

A tre anni dalla tragica alluvione che ha devastato Livorno e provocato 9 vittime, sono in corso i lavori di messa in sicurezza di tutta la città. Molti gli interventi già effettuati e conclusi per un valore di 35 milioni di euro e ancora numerosi quelli in fase di attuazione. Entro la fine del mese sarà aperto il ponte in via dei Pensieri per la protezione del Rio Maggiore e nel frattempo partiranno i lavori al ponte di Salviano che sarà demolito. L'Amministrazione Comunale conferma che al di là del progetto iniziale della Regione che prevedeva solo una pista ciclabile e pedonale, il nuovo ponte sarà anche carrabile e transitabile dalle auto, grazie ad un intervento finanziario del Comune di Livorno.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa