Agenzie viaggi, la Regione replica a Fivet

Le agenzie di viaggi, sia che facciano incoming che outgoing, potranno partecipare a tutti i bandi emessi dalla Regione Toscana a vantaggio della piccola e media impresa, bandi dal valore tutt'altro che esiguo come dimostra anche l'ultimo di essi, varato pochi giorni fa dalla Giunta dal valore di 115 milioni di euro (con il 30% riservato nello specifico al mondo del commercio e del turismo) che verrà aperto nei prossimi giorni.

In aggiunta alle risorse messe a disposizione di tutte le aziende, ci sono i 5 milioni di euro che la Regione ha messo a disposizione di coloro che ha ritenuto più colpiti dalla crisi del settore turistico, come agenzie di viaggio, guide turistiche, bus turistici, Ncc, etc. Questa precisazione si rende necessaria a seguito delle critiche mossa da Fiavet Toscana al bando regionale, ritenuto insufficiente.

La Regione Toscana comprende la preoccupazione degli operatori del settore turistico e delle agenzie di viaggi, messa a dura prova dall'emergenza Covid-19, ma invita a valutare il complesso delle opportunità offerte a tutte le piccole e medie imprese - di cui le agenzie di viaggio fanno parte - e non soltanto le risorse aggiuntive specificamente destinate al settore, che rappresentano una ulteriore forma di sostegno e tutela. Un'agenzia di viaggio che abbia fatto investimenti o sia interessata a farne, ad esempio, potrà partecipare al bando per aver rimborsato fino al 40-65% dell'investimento (come previsto dal bando al link di seguito). Un'opportunità data a ogni piccola e media impresa della Toscana.

L'assessorato regionale al commercio ed al turismo, tuttavia, è in costante contatto con le associazioni di categorie e, date le esigenze manifestate dal settore, proprio in queste ore sta lavorando per uniformare il criterio di assegnazione delle risorse aggiuntive, eliminando la via privilegiata per chi opera incoming e uniformando il criterio di assegnazione a quello utilizzato per tutte le altre imprese, cioè la dimostrazione della perdita di almeno 1/3 del fatturato rispetto all'anno precedente

Fonte: Regione Toscana