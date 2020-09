Al Meeting Internazionale Antirazzista dell'Arci ospiti Enrico Rossi e Pietro Bartolo

E’ stata inaugurata oggi la XXVI edizione del MIA – Meeting Internazionale Antirazzista di Arci Toscana che andrà in scena fino a sabato 12 settembre, al Parco della Cecinella di Cecina Mare. la manifestazione dedicata ai temi dell’antirazzismo è promossa da ARCI, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Cecina e del Cesvot.

Dopo una prima giornata già molto partecipata e ricca di stimoli, domani sera il palco centrale del MIA ospiterà l’incontro “L’Europa fra diritti e solidarietà”, tema di cui dialogheranno il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi con il deputato europeo e medico di Lampedusa Pietro Bartolo, insieme al presidente di Arci Toscana Gianluca Mengozzi e al responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze Claudio Vanni. Un momento importante di riflessione al termine di una giornata che vedrà molti altri ospiti di rilievo a partire dal Vice Ministro Matteo Mauri che parteciperà al dibattito sul superamento dei DL Sicurezza (ore 17:00) o a Maso Notarianni (Vice Presidente Mediterranea), l’on. Erasmo Palazzotto e Giorgia Linardi (portavoce Sea Watch) che alle 14:30 dialogheranno sull’attuale critica situazione nel Mediterraneo.

Il MIA, anche in questo difficile anno, nonostante le restrizioni dovute alle misure anti-covid, ha voluto confermare la propria presenza sul territorio, ribadendo la propria capacità di affrontare i temi dell’antirazzismo, della solidarietà, dell’accoglienza e della cittadinanza. Per i partecipanti è consigliata l’iscrizione on-line per tutti gli incontri dal sito www.mia-arci.it, dove troverete anche tutte le informazioni sul programma, oltre che sulla pagina FB del Meeting

Fonte: ARCI Toscana