Andrea Mortini nuovo Presidente ASEV

Cambio al vertice di ASEV in occasione del CdA che si è svolto martedì scorso 8 settembre dove Simone Campinoti ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente a seguito della sua candidatura alle elezioni regionali ed al suo posto è stato nominato Andrea Mortini, manager di successo in una importante azienda operante nel settore della sicurezza di Montelupo Fiorentino che ricoprirà la carica fino alla fine del mandato del Consiglio nel 2022.

Andrea Mortini, trentaseienne, è Presidente dei Giovani Industriali della Provincia di Firenze, e vice Presidente di diritto di Confindustria Firenze. Dal 2019 è socio fondatore, insieme ad altri 2 imprenditori, anche di un'altra società operante nel settore Horeca, la Dry S.r.l., nata con l'idea di diventare un format, nazionale ed internazionale, specializzato nelle bollicine italiane prodotte da microcantine e piccole cantine abbinato a cucina Gourmet.

Il neo Presidente, ringraziando per la fiducia accordata da tutti i membri del cda, ha intenzione di proseguire in continuità il mandato del suo predecessore per portare avanti i progetti che ASEV ha già in corso per rafforzare la crescita e lo sviluppo del territorio.

Insieme a questi prenderanno avvio anche nuovi progetti e attività sia in ambito ricerca e sviluppo che in ambito formativo, strumenti che la neo presidenza ritiene fondamentali per affrontare le sfide del prossimo futuro.

Simone Campinoti nel salutare e ringraziare i consiglieri ha sottolineato come l’ASEV nonostante le difficoltà degli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria si è affermata a livello regionale come punto di riferimento per le imprese per l’accesso ai finanziamenti regionali sui bandi di Ricerca e Sviluppo frutto anche del lavoro svolto per rafforzare il legame tra il mondo produttivo ed ASEV, un risultato che mette ASEV in una posizione strategica per lo sviluppo del territorio in vista delle risorse che l’Unione Europea metterà a disposizione nei prossimi mesi.

Fonte: Asev - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa