Sicurezza stradale ad Anselmo, il Comune di Montespertoli alla ricerca di finanziamenti

Sicurezza stradale, nel corso dell'ultima seduta, la Giunta comunale di Montespertoli ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica della messa in sicurezza dell'abitato di Anselmo. Lo studio - suddiviso in lotti - individua stime di costo per la realizzazione di un percorso di mobilità dolce, attraversamenti pedonali luminosi e dissuasori della velocità sull'intero tratto dell'abitato della frazione, che si estende lungo la SP80. Il progetto tiene conto dell'elevata incidentalità della strada e mira a rendere più vivibile la frazione, dando risposte ai pressanti bisogni della popolazione residente. L'approvazione in Giunta di questo studio preliminare è propedeutica alla ricerca di finanziamenti e alla partecipazione ai bandi regionali sulla sicurezza stradale, tra i quali uno che è in scadenza proprio in questi giorni e a cui il Comune di Montespertoli intende partecipare.

Fonte: Comune di Montespertoli