Apre il nido La Mongolfiera e si rinnova lo Spazio Gioco Educativo Giocamondo

Dopo un lungo periodo di lavori, il giorno 14 Settembre 2020 aprirà per i bambini e le bambine di Volterra il nuovo nido La Mongolfiera in località l’Ortino.

Nonostante le difficoltà del periodo, l’ufficio Istruzione e l’ufficio tecnico hanno portato avanti i lavori necessari per l’apertura del servizio in tempo e in sicurezza.

L’importanza di questo evento ha dato la possibilità di ripensare gli spazi educativi del comune di Volterra e rinnovare completamenti i servizi.

Infatti con il trasferimento dello spazio gioco educativo Giocamondo presso i locali di Via San Lino da quest’anno entrambi i servizi educativi (Nido la Mongolfiera e Spazio Gioco Educativo Giocamondo) avranno la possibilità di usufruire di un ampio spazio aperto per poter sperimentare progetti educativi di outdoor education, una linea educativa che predilige le esperienze e le attività all’aperto, la conoscenza del territorio, della natura e una articolazione delle giornate in movimento e alla scoperta. Questo nuovo approccio è totalmente in linea con le nuove prescrizioni dei protocolli nazionali per l’emergenza COVID che invitano a prediligere gli spazi esterni per l’attività educativa.

È stato quindi molto importante aver programmato questo tipo di attività per l’anno educativo 2020/2021.

Un augurio per questa nuova esperienza alle bambine e ai bambini e al personale dei servizi!

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa