I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti intorno alla mezzanotte in via Castelnuovo per un incendio che ha coinvolto una baracca adibita a rimessaggio di attrezzi, all'interno di un terreno agricolo. Dopo aver messo sotto controllo le fiamme, hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area. L'intervento si è concluso dopo oltre due ore. Non si segnalano persone ferite.