Camminpulendo, gli Angeli del Bello si danno appuntamento in piazza Danti

“Quando l’unione fa la forza!” potrebbe essere un altro modo di descrivere gli appuntamenti che prendono il via il 12 settembre nel giardino di P.zza Danti a Firenze e proseguono anche nel mese di ottobre.

I sabati di Camminpulendo nella zona adiacente il Liceo Leonardo da Vinci, insieme agli Angeli del Bello di Firenze, sono nati da un’idea del gruppo di volontari della Onlus fiorentina, che quotidianamente si prende cura del giardino, insieme a Garden Eventi (gestori della giostra che nel periodo estivo allieta la permanenza). Questa sinergia e la voglia di prendersi cura dell’ambiente hanno prodotto un calendario di iniziative che partono sabato prossimo, in orario 16.00-18.00, e proseguono sabato 3 e sabato 31 ottobre, stesso orario.

Il CamminPulendo di P.zza Danti dedicato ai più piccini, con un’attività di micropulizia che unisce la cura degli spazi comuni al piacere della condivisione, è mirato alla raccolta di rifiuti abbandonati nel giardino, da svolgere in tutta sicurezza con guanti, raccattini e sacchetti per differenziare i rifiuti, a fianco dei genitori. La Fondazione, nata nel 2010, per “seminare civiltà” e sensibilizzare al decoro invita tutti a partecipare. Il giardino, raggiungibile con la tramvia (linea T2, Buonsignori - Liceo Leonardo da Vinci), sarà teatro della caccia al tesoro, dove il tesoro sarà la plastica abbandonata, tanto usata e diffusa, ottimo tesoro da avviare a riciclo! Consegnandola al punto allestito in piazza, ogni bambino “virtuoso” ed impegnato nelle buone pratiche del rispetto dell’ambiente troverà ristoro nel latte cacao di Mukki e potrà partecipare alla pesata finale con sorpresa.

Ringraziando Mukki, da sempre a fianco degli Angeli del Bello, e l'Assessore all'ambiente del Comune di Firenze, Cecilia del Re, che parteciperà all'iniziativa, la Fondazione ricorda che per gestire al meglio queste esperienze all’insegna della cultura della sostenibilità e delle buone pratiche da fare all’aria aperta, nel pieno rispetto delle norme anti contagio Covid, è necessario prenotare la partecipazione http://www.angelidelbello.org/evento/giardino-di-via-danti/o inviando una mail a info@angelidelbello.org.

Fonte: Ufficio stampa