Certificato medico falsificato, la Procura chiude l'indagine: ci sono tre indagati

Ci sono novità sulla morte di Davide Astori. La Procura ha chiuso il filone d'indagine che ipotizza il reato di falso materiale.I pm ipotizzano la falsificazione di un referto medico. Per questo tre medici sono indagati e nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di conclusione indagin: si tratta di due direttori sanitari della Medicina dello Sport dell'azienda ospedaliero universitaria di Careggi, e un medico dello sport. Quest'ultimo, secondo l'accusa, avrebbe falsificato il certificato relativo allo 'strain', un esame di approfondimento eseguito per osservare le risposte del muscolo cardiaco del calciatore della Fiorentina. Due di loro hanno negato i fatti, mentre un terzo non si è presentato davanti ai pm. Per la morte del capitano della Fiorentina è in corso il processo con rito abbreviato per omicidio colposo.