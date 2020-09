Corsi di formazione, in partenza la sessione autunnale Asev

Tornano i corsi di contabilità ordinaria e disegno cad abbigliamento. L’aggiornamento degli agricoltori per l’utilizzo dei fiitosanitari, la formazione per le piscine ad uso privato, haccp e carrelli elevatori. Mentre bambini e ragazzi proseguono i corsi di inglese in modalità video, con le nostre insegnanti in diretta

Parte di nuovo da settembre la programmazione classica di ASEV che vede in avvio, dopo qualche tempo e a grande richiesta, il corso di contabilità di base. Torna quest’anno anche un altro grande classico, il corso di disegno cad abbigliamento dove un modellista esperto insegnerà gli strumenti per l’utilizzo di uno dei programmi più diffusi, il Modaris Lectra

A seguire riprenderanno i corsi haccp e carrellista, utili e immediatamente spendibili per una ricerca attiva del lavoro.

Il 2020 è inoltre anno da cui partirà, per gli agricoltori, l’obbligo di aggiornare il patentino per l’acquisto e l’utilizzo dei fitosanitari. Gli agronomi dell’ASEV, dopo la sospensione e le deroghe dovute all’epidemia di covid-19, torneranno in aula per le 12 ore obbligatorie.

Anche agriturismi e strutture ricettive con piscina privata ad uso pubblico potranno iscriversi per la prima formazione (responsabili e addetti degli impianti tecnologici) o aggiornare la formazione svolta nel quinquennio precedente.

Per le aziende, tutta la formazione obbligatoria secondo il Testo Unico per la sicurezza D. Lgs 81/08, mentre per i bambini e ragazzi di scuole elementari e medie tornano i corsi di inglese. Il team di docenti e professionisti ASEV è dunque pronto a ripartire in sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli per il contenimento del contagio del covid-19.

Consulta il nostro sito www.asev.it oppure chiedi informazioni direttamente presso la segreteria di via delle Fiascaie 12 a Empoli, dal lunedì al giovedì in orario continuato

9:00 – 18:00 (venerdì 9:00 – 16:00) Telefono 0571 76650.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’attività formativa è possibile contattare Valentina Sieni o Chiara Borri scrivendo a v.sieni@asev.it oppure c.borri@asev.it

Fonte: ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa