Due bidelli positivi al Covi, rinviata apertura di un istituto scolastico a Bibbiena

Due bidelli positivi al Covid e il sindaco rinvia l'apoertura dell'istituto Dovizi di Bibbiena. L'istituto, 600 studenti, comprensivo di asilo, elementari e medie, non riaprirà il 14 settembre, ma il successivo 23 settembre.

"I tamponi dei contatti diretti non sono ancora pervenuti - spiega Vagnoli - ma di fatto, a seguito delle positività riscontrate e soprattutto a seguito delle indicazioni che ci sono pervenute dal responsabile dell'igiene pubblica del Casentino, abbiamo pensato di andare in questa direzione per evitare situazioni peggiori in un periodo successivo. Crediamo sia meglio un piccolo sacrificio adesso che un grande sacrificio tra un po' di tempo. Credo che sospendere le lezioni in presenza sia la giusta decisione per questo momento che vede solo a Bibbiena 25 casi di positività sul territorio e tante quarantene". Le lezioni, almeno per la prima settimana, saranno quindi online.