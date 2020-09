Fase 3, Galletti: "Gli affitti a commercianti e ristoratori vanno ridotti. Lo dice anche il tribunale"

“Lo ripetiamo da giorni: se vogliamo dare respiro alle attività commerciali e ai ristoratori che operano nelle nostre città, in particolare le città d’arte, bisogna rivedere al ribasso i canoni di locazione, modulandoli sulla base degli attuali incassi. Ora è arrivata persino un’ordinanza cautelare del Tribunale di Roma a dire la stessa cosa. Il giudice, infatti, non solo ha imposto al proprietario di ridurre i canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio scorsi e del 20% fino a marzo 2021, ma ha anche sottolineato come le parti avrebbero dovuto raggiungere un accordo volontario. Di fronte a questa novità la Regione non può stare a guardare. Una delle nostre prime iniziative dopo il voto sarà quella di istituire un tavolo permanente per far incontrare i proprietari dei fondi commerciali e i titolari delle attività e raggiungere un accordo sul taglio degli affitti”.

Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 stelle.

“Negli ultimi anni abbiamo visto una Regione troppo distante dai cittadini e dalle attività produttive. Con pochissime eccezioni – conclude Galletti -. È il momento di cambiare passo e mettersi al servizio della collettività in maniera concreta”.

Fonte: Ufficio Stampa - Irene Galletti