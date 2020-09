Festival IoR*Esisto, due weekend a Santa Maria e alla Casa della Memoria

"Domani 11 settembre torna il festival IoR*Esisto.

Quest'anno siamo al circolo Arci Santa Maria per due fine settimana, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre, nell'ampio giardino esterno con incontri, dibattiti, arte e teatro: il tema filo-conduttore sarà la partecipazione.

Saranno giornate di condivisione e confronto su diversi argomenti di attualità con tanti ospiti; fra questi Alberto Bebo Guidetti e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, Claudio Riccio, Sabika Shah Povia si confronteranno sul valore culturale dell’antifascismo; Jean René Bilongo e Emilio Santoro sullo sfruttamento e il caporalato, Murat Cinar e Riccardo Noury sulle delicate questioni che riguardano Egitto e Turchia.

E poi l’arte che avrà una location d’eccezione: la Casa della Memoria, ex Casa del Fascio, adiacente al circolo, che ospiterà durante tutto il festival un'installazione dei Guerrilla Spam sul tema degli abusi commessi da alcuni esponenti delle Forze dell’Ordine: LE MELE MARCE.

Come ogni anno saranno presenti tante associazioni del territorio.

PROGRAMMA COMPLETO

- Da Venerdì 11 a Domenica 20, presso la Casa della Memoria accanto al Circolo Arci di Santa Maria "LE MELE MARCE", installazione a cura di Guerrilla Spam

- Venerdì 11. Ore 18:30 apertura di IoR*esisto con aperivo e djset a cura di Alwaysmore. Ore 21:30 "IL CERCHIO DI SALE(M)", laboratorio esperienziale sulla violenza di genere a cura di NON UNA DI MENO Empoli e Mattia Cutolo di Playground.

- Sabato 12. Ore 18:00 "VOTIAMO NO. VOGLIAMO ESSERE RAPPRESENTATI MEGLIO, NON MENO" con Francesco Baicchi Coordinamento Democrazia Costituzionale, Claudio Maderloni segreteria nazionale ANPI, Roberto Franchini ANPI di Empoli. Ore 21:30 "UNO SHOCK VISIVO PER RISVEGLIARE LE COSCIENZE" con Andrea Casciu di Pennelli Ribelli , Guerrilla SPAM , Sabika Shah Povia.

- Domenica 13. Dalle 16:00 alle 19:00 "ATTRAVERSO EMPOLI ANTIFASCISTA", trekking urbano a cura di A3passi. Ore 18:30 "LIBERTA' E' PARTECIPAZIONE, L'ESPERIENZA DEI FESTIVAL" con Pennelli Ribelli , Ratatà , Montemaggio - Festival Resistente , Io R*Esisto Festival Resistente. Ore 21:30 "ANTIFASCISMO COME VALORE CULTURALE" con Alberto Bebo Guidetti e Lodovico Guenzi de Lo Stato Sociale, Claudio Riccio di Latte Creative, Sabika Shah Povia giornalista freelance.

- Venerdì 18. Ore 18:30 "SE UNO NON SI RIBELLA SI SCOMPARE" Spettacolo teatrale a cura de Le Pupille. Ore 21:30 "CAPORALATO IN TAVOLA: VITTIME CARNEFICI E COMPLICI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE" con Jean René Bilongo Flai CGIL nazionale, Emilio Santoro Università di Firenze, Alessandro Cioni ANPI di Empoli.

- Sabato 19. Ore 18:30 "KURDISTAN, PAROLA D'ORDINE: PARTECIPAZIONE FEMMINILE" a cura di NON UNA DI MENO Empoli Ore 21:30 "EGITTO E TURCHIA: PARTECIPAZIONE NEGATA" con Riccardo Noury portavoce Amnesty International Italia, Murat Cinar giornalista, Federico Montagni ANPI di Empoli, Alice Pistolesi Atlante delle Guerre e dei Conflitti del mondo.

- Domenica 20. Dalle 16:00 alle 19:00 "ATTRAVERSO EMPOLI ANTIFASCISTA", trekking urbano a cura di A3passi . Ore 18:30 "PARTECIPARE PER CONOSCERE. I MOVIMENTI DI ESTREMA DESTRA: CHI SONO, COME SI MUOVONO, CHE COSA VOGLIONO." Con Giovanni Baldini di Patria Indipendente, Viorica Guerri di Arci Empolese Valdelsa. Ore 21:30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO "NOI PARTIGIANI" di Laura Gnocchi e Gad Lerner. Interviene Laura Gnocchi giornalista e curatrice del libro, assieme a Vania Bagni presidente provinciale ANPI Firenze.

Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI.

Altre informazioni e dettagli sul sito www.anpiempoli.org, la pagina Facebook Anpi Empoli e Instagram @anpi.empoli."

Fonte: Anpi Empoli