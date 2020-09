‘Fiera di Settembre’, a Serravalle tornano le giostre del Luna Park. Ecco i provvedimenti

Nove giorni dedicati al divertimento per tutti i giovani, dai più grandi ai più piccoli, per tutte le famiglie, nel rispetto delle misure anti contagio, previste nell’ultimo DCPM della Presidenza del Consiglio del 7 settembre 2020.

Dal 19 al 27 settembre torna la ’Fiera di Settembre’ nel piazzale del parco di Serravalle di Empoli con le sue attrazioni da vivere sempre seguendo le dispozioni anti COVID19.

Le giostre cominceranno a girare dal pomeriggio. Presenti anche alcune attività commerciali e gastronomiche-dolciarie per stuzzicare il palato di tutti.

COME CAMBIA LA VIABILITA’ - Per permettere l’allestimento delle strutture della ‘Fiera di Settembre’ a Serravalle e lo svolgimento dell’iniziativa, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità, in vigore fino al 30 settembre 2020.

NEL DETTAGLIO - Parco di Serravalle, divieto di transito e sosta nell’area sterrata, compresi i vialetti di accesso, dalle 7 dell’8 settembre alle 20 del 30 settembre 2020; divieto di transito e di sosta anche in Via di Serravalle a San Martino (tratto lato via di Serravalle) dalle 15 del 18 settembre 2020 alle 24 del 30 settembre 2020; Via Giuntini (parcheggi retro Sammontana) dalle 7 del 14 settembre 2020 alle 24 del 30 settembre 2020, divieto di sosta e di transito, consentito solo ai mezzi degli esercenti dello spettacolo viaggiante.

Nella zona di via Guido Monaco classico cambio di viabilità con strada che si trasforma in doppio senso di circolazione fra via Basilicata e via delle Olimpiadi dalle 8 del 18 settembre 2020 alle 16 del 30 settembre 2020 e divieto di fermata lato destro del tratto tra via Basilicata e via delle Olimpiadi; Via G. Monaco all’intersezione con viale delle Olimpiadi, per chi percorre via Monaco, ‘STOP’, fermarsi e dare precedenza; al lato destro partendo dall’intersezione con il viale delle Olimpiadi, doppio senso di circolazione e all’intersezione con Via basilicata, preavviso di strada senza sfondo.

Via Basilicata è strada senza sfondo dalle 15 del 18 settembre 2020 alle 16 del 30 settembre 2020.

Infine il tratto compreso fra Via Serravalle e via Ticino, ambo i lati, di Via delle Olimpiadi, divieto di sosta con rimozione coatta dalle 7 del 17 settembre 2020 alle 16 del 30 settembre 2020 agli autocarri con mercre superiore a 35ql.; mentre nel tratto antecedente Via Maratona per circa 40 mt, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli ecscludendo ciclomotori e motocicli dalle 15 del 19 settembre 2020 fino alle 24 del 27 settembre 2020.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa