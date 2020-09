Tutte le ragioni del No. Incontro con Baicchi a Cerreto Guidi

A Cerreto Guidi, presso il giardino esterno della Casa del Popolo in via Roma n. 2, sabato prossimo 12 settembre, si terrà un incontro per spiegare le ragioni del No alla riforma della Costituzione. Sarà present Francesco Baicchi, coordinatore toscano del comitato per il No. L'evento avrà inizio alle 21.30. Siamo chiamati a votare una riforma senza che ne siano state spiegate tutte le implicazioni. L'unico slogan è rappresentato dal risparmio dei costi di funzionamento del Parlamento. Nessuno spiega le conseguenze reali di tale riduzione che ricadranno sulla rappresentanza dei territori e quindi dei cittadini e sul funzionamento delle istituzioni.

La salvaguardia della democrazia vale molto di più di un ipotetico risparmio.

www.noaltagliodelparlamento.it

@comitatonotaglio

L’evento si svolgerà rispettando tutte le misure anti covid