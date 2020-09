"Ripartiamo insieme": il patto di San Gimignano con i sindaci toscani per Giani

L’identità, la forza ed il futuro della Toscana sono racchiusi in ciascuno dei suoi 273 comuni. Se l’Italia è una nazione che storicamente individua le sue radici più profonde proprio nelle autonomie comunali, per la Toscana - unica regione italiana che sostanzialmente può vantare gli stessi confini da 450 anni – le amministrazioni locali sono i centri vitali di una Toscana diffusa che si ramifica dal suo capoluogo sino al borgo più piccolo, ma non meno importante. Questa consapevolezza si è ancor più consolidata dopo la straordinaria prova di unità e solidarietà che i toscani hanno dimostrato durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in cui il lavoro di squadra tra le amministrazioni comunali e la Regione – attraverso il suo sistema sanitario - ha permesso di reggere l’urto in modo oggettivamente migliore di altre regioni italiane.

Ora è il tempo della ripartenza, è il momento di rispondere contemporaneamente ai bisogni immediati – e talvolta drammatici - che la crisi economica ha determinato, senza però perdere lo sguardo rivolto ad un futuro che va costruito con una visione e progetti innovativi. Le città e i sindaci sono pronti. La nostra convinzione è che la prossima legislatura regionale, proprio a causa della situazione straordinaria che dovrà affrontare, avrà come cardine il rapporto con il territorio, la centralità e la funzione dei comuni e dei suoi primi cittadini nella loro dimensione di servizio e di interpreti delle istanze delle comunità nei confronti degli enti sovraordinati, quali la Regione o lo Stato.

E’ per questo che auspichiamo che il prossimo Governatore della Toscana possa essere un Primus inter pares tra i Sindaci, un amministratore competente che conosca profondamente le potenzialità che può esprimere il suo capoluogo così come il più piccolo centro urbano, rurale o marittimo. Il profilo politico, istituzionale ed umano giusto per questa nuova fase della Regione Toscana è Eugenio Giani, l’uomo che ha visitato ciascuno delle nostre comunità, che conosce ogni angolo del nostro territorio e che, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio Regionale, è stato vicino ai veri bisogni dei nostri cittadini, senza mai risparmiarsi ogni volta che lo abbiamo cercato.

Noi sindaci gli chiediamo che nel suo programma di governo sia posta l’attenzione ad alcune priorità. Naturalmente alla qualità della Sanità che, dopo l’emergenza, dovrà essere in grado non solo di tornare a garantire i precedenti livelli di assistenza già alti, ma di migliorare sensibilmente il livello di cure e di assistenza precedente alla pandemia. Questo significa – tra l’altro - integrare rete ospedaliera e assistenza sociale, sviluppare l’assistenza domiciliare e gli strumenti alternativi all’ospedale, potenziare i servizi consultoriali per la presa in carico della salute materna e infantile, recuperando la loro funzione di punti di riferimento territoriali. Immaginiamo per le città toscane un Futuro verde fatto di economia circolare, acqua pubblica, energia pulita, autosufficienza per quanto riguarda i rifiuti. Infine dovrà essere centrale un Piano straordinario di investimenti pubblici, volano per ulteriori privati, per le infrastrutture materiali e immateriali, che sappia sfruttare al massimo la mole di risorse europee che saranno a disposizione della Toscana e così migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Pensiamo a fondamentali e non rinviabili interventi per la difesa del suolo, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, i nuovi ospedali, l’edilizia residenziale pubblica; investimenti per il sistema produttivo e tecnologico dell’Arno Valley e dei suoi distretti; un piano per l’Economia del Mare e, certamente, il completamento entro il 2021, della infrastruttura di rete per la telefonia mobile e la banda ultralarga, per garantire una vera digitalizzazione degli adempimenti amministrativi e la parità dei diritti digitali a tutti i cittadini e a tutte le imprese della Toscana, coprendo anche le cosiddette aree a fallimento di mercato.

Sarà importante l’impegno della Regione per adeguare i fondi economici e l’impegno per una progettualità al servizio dei piccoli comuni, per incrementare gli interventi necessari per l’edilizia scolastica, per far fronte alle esigenze di edilizia residenziale pubblica e impiantistica sportiva.

I Comuni della Toscana sono pronti a sostenere questa sfida in nome dei valori di democrazia, antifascismo, tolleranza e giustizia sociale, di parità di genere e lotta a qualunque rigurgito razzista che si possa affacciare nella nostra società.

Le nostre municipalità sono pronta a scrivere una nuova pagina di civiltà della Toscana insieme a Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana