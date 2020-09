Gli scatti di Alessandro Conti nella Terapia Intensiva del San Jacopo

Gli scatti fotografici di Alessandro Conti all'interno della Terapia Intensiva dell'Ospedale San Jacopo serviranno a non dimenticare i malati di Covid19 ma anche a raccontare l'impegno dei sanitari nei giorni dell'emergenza sanitaria.

Le foto sono state scattate nella fase 2, nel momento in cui, sempre con le dovute cautele, si è potuto accedere all'interno del presidio ospedaliero pistoiese.

Montecatinese di nascita e lucchese di adozione, il fotografo Alessandro Conti, da anni impiegato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in reportage di emergenza, racconta uno spaccato del covid attraverso la sua fotografia in un progetto memoria ove si mettono in risalto l’impegno del sistema sanitario nazionale , le paure , i momenti di sconforto ma anche i sorrisi , la forza di andare avanti , l’impegno e la costanza di tutti , dalle squadre del volontariato , alle strutture di coordinamento , dagli ospedali fino agli stessi pazienti che hanno vinto la battaglia . Un percorso struggente , profondo, che disarma, raccontato in un modo toccante e rispettoso. Un progetto che nasce a metà febbraio e tutt’oggi in evoluzione che vedrà una pubblicazione cartacea a fine anno, ed una serie di mostre in terra Toscana, fino a toccare la California nel 2021.

“Mi sono sentito in dovere di rendere pubblico uno spaccato dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, che raccontasse l’impegno dei sanitari affinché tutto rimanesse storia “ , spiega Conti. Foto che verranno esposte nei locali dell’ospedale. Nei prossimi mesi verranno rilasciate delle demo direttamente sul portale dello stesso fotografo ai seguenti indirizzi ( www.impactphoto.it & www.alessandrocontifotografo.com)

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa