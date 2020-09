Iniziativa politica con Alessandra Nardini e il Sottosegratario Morassut

Evento politico a Santa Croce sull'Arno, sabato 12 alle ore 12. L'iniziativa è organizzata dal sostenitori della Candidata consigliera regionale e capolista del Partito Democratico Alessandra Nardini. La mattinata inizierà con la presenza della consigliera uscente al mercato per poi concludersi con un aperitivo alla caffetteria Giannini con la gentile presenza del sottosegretario all'Ambiente Morassut - presenza importante per un confronto sulle politiche nazionali con ovvie ricadute territoriali riguardante un tema centrale come l'ambiente in tutta la zona del cuoio.

Fonte: Ufficio Stampa